Вашингтон даст Киеву $500 млн на реформы: какие именно

В США происходит встреча Байдена и Зеленского. Фото: president.gov.ua

К концу 2021 года США выделят Украине почти $500 млн на осуществление реформ.

Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины, опубликованном на сайте украинского президента.

"Правительство США с 2014 года предоставило Украине на реформы почти $2 миллиарда помощи и планирует выделить еще более $463 млн помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу", - указывается в заявлении.

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Чтобы воплотить реформы Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который рассмотрят на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства.

1 сентября в Белом доме проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Зеленский передал Байдену список пленных, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек.