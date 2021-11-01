Вакцинация в отелях, внеочередные заседания, бюджет - Рада начала неделю

Завтра во второй половине дня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Об этом сказал спикер Руслан Стефанчук на согласительном совете в понедельник, сообщает Gazeta.ua
Внеочередное заседание состоится в 16:00.
"Там целый ряд вопросов, связанных с противодействием ковиду. Вопросы, связанные с возобновлением деятельности НАОКВО (Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. - Gazeta.ua), чтобы мы не потеряли ряд лицензированных магистратур, других видов образовательной деятельности", - рассказал спикер.
Утром Стефанчук подписал распоряжение о выдаче подписных листов относительно еще одного внеочередного заседания. Для принятия закона об обеспечении кислородными концентраторами.
Во вторник депутаты рассмотрят поправки в проект государственного бюджета на 2022 год. После этого правительство доработает документ и вернет его на рассмотрение парламента.
"Предварительно договорились о принятии постановления о равных правилах для всех - народных депутатов, гостей, журналистов о посещении здания Верховной Рады. Надеюсь, завтра на внеочередном заседании примем это постановление. И будем придерживаться его все вместе", - заявил Стефанчук.
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"В Верховной Раде продолжаем вакцинацию. Учитывая количество желающих в Украине, которые хотят вакцинироваться, в гостинице "Київ" и "Національний" будут открыты пункты вакцинации для всех желающих. Все, кто видит очереди, пожалуйста приезжайте в эти гостиницы, принадлежащие управлению Верховной Рады", - сообщил спикер.
Также Стефанчук сообщил о предложении изменить календарный план заседаний.
"Чтобы следующую неделю сделать работой в округах, а дальше три подряд - пленарные", - рассказал.
Первый вице-спикер Александр Корниенко обратился к фракциям и Управлению государственной охраны по соблюдению масочного режима.
В Верховной Раде планируют ограничить вход для невакцинированных народных депутатов и посетителей.
Сегодня фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Там рассмотрят кадровые изменения в правительстве.
В президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.
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