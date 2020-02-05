Вакарчук ушел в тень Порошенко

На выборах в парламент "Голос" получил 5, 82%, теперь социологи дают ниже 4%. Фото: УНІАН

Партия "Голос" Святослава Вакарчука стала мало отличаться после выборов. Это сказалось на ее рейтинге.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"У "Голоса" есть очевидная проблема. Они потеряли свою партийную идентичность. Слишком ушли в тень партии Порошенко. И это сразу же проявилось в падении рейтингов. "Евросолидарность" фактически забрала часть голосов партии Вакарчука.

Во время выборов "Голос" имел самостоятельное позиционирование. Было более или менее понятно, чем они отличаются от "Слуги народа" и партии Порошенко. А сейчас собственную идентичность потеряли.

Для них проблема - как сделать так, чтобы избиратель понял, чем они привлекательны и отличаются от других политсил", - сказал эксперт.

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Другие парламентские партии надеются на досрочные выборы, говорит политолог.

"Тимошенко пытается стать наиболее заметным оппозиционным лидером. Перешла от сотрудничества с СН к резкой критике. Чтобы получить бонусы на местных выборах. Возможно, как и партия Порошенко, надеется на досрочные парламентские", - говорит Фесенко.

В тоже время в "Слуге народа" есть серьезные проблемы с внутренней дисциплиной, говорит эксперт.

"Ряд депутатов склонны к чрезмерному и эпатажному самопиару. Демократию во фракции развивать надо, но нужно и усиление ответственности отдельных "слуг".

Рассмотрение и голосование земельной реформы будет непростым. А для конституционных изменений партия власти должна договариваться с другими фракциями, чтобы собрать голоса", - говорит Владимир Фесенко.

Рейтинг политическим силам возглавляет "Слуга народа": 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. ОПЗЖ - 13,5%, "Европейская солидарность" - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. В частности "Голоса" - 3,4%, сообщала социологическая группа "Рейтинг".