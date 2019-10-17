Вакарчук рассказал, почему не общается с Зеленским

Зеленский не видит необходимости общаться с президентом. Фото: Liga

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, почему он несколько лет не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я никогда не напрашивался на разговор к президенту. Мне кажется, что президент имеет свое видение, свою ответственность, он всегда имеет право инициативы на общение с тем или иным политиком. Мне достаточно общения парламентского, с трибуны. Я обращаюсь к президенту с трибуны, когда он в парламенте или когда его нет. Если у меня будет неотложное желание напрямую поговорить с президентом, я к нему обращусь", - сказал Вакарчук "Украинской правде".

Вакарчук заинтересован в том, чтобы президент Украины был успешным. Заявил, что свою кампанию "Голосуй не по приколу" не адресовал Зеленскому.

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"Я встретил товарища, который в тот день потерял своего товарища на войне. В тот же вечер я присутствовал при разговоре молодых людей, крупной компании, которые полушутя говорили: "Слушайте, не за кого голосовать. Буду голосовать по приколу". Дословно. И я, сопоставив эти две вещи, подумал: "Неужели этот человек погиб за то, чтобы люди - неважно, за кого они голосуют, - голосовали по-приколу?" И из серии "и все равно не за кого, давайте сделаем так", - объяснил Вакарчук.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко упал лишь за один месяц. Положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинский. При этом в сентябре в Зеленского было 73%.