Вакарчук призвал россиян массово выходить на улицы и пикетировать Путина

"Выходите на улицы, на майданы", - обратился Вакарчук к россиянам.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук призвал россиян массово виходить в протесты.

Об этом он сказал в видеообращении к гражданам РФ.

"Пятые сутки ваши самолеты, танки, ракеты, гранатометы убивают мирных украинских людей. Пятые сутки наши дети рождаются в бомбоубежищах. Пятые сутки, и это ужасно, они умирают от вашего оружия.

Это чудовищное преступление, которому не было равных со Второй мировой войны не может быть оправдано никакой целью, тем более - лжывой и надуманой", - заявил музыкант.

Он призвал российских матерей остановить своих сыновей-солдат.

"Не дайте им стать соучасниками страшного преступления. Верните их домой живыми, чтобы они не вернулись к вам домой в мешках", - сказал.

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"Вы пришли к нам с оружием убивать наших людей и захватывать нашу землю. И мы защищаемся и будем защищаться. До тех пор, пока последний солдат чужой армии не уйдет с нашей мирной земли.

Выходите на улицы, на площади. Чем больше вас будет, тем меньше будет страха. Сделайте так, чтобы эта грязная война наконец закончилась.

От вас зависит. Требуйте от Путина и от верхушки власти России прекратить это безумие. Будущее вашей страны, ваших синовей - в ваших руках", - заявил Вакарчук.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета". От действий российских военных преступников в Украине среди мирного населения погибли 352 человека, в том числе 14 детей.