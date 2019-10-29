Вакарчук: Не можем идти на разведение войск - это же очевидно

Россия хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации, говорит Вакарчук.

В условиях, когда на Донбассе российский враг обстреливает украинские позиции, никакого отвода быть не может.

Об этом сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в кулуарах.

"Это очевидно, что когда мы говорим о том, что должен быть выдержан 7-дневный режим тишины, то мы не можем идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не выполнен.

Вообще, обобщая эту тему, хочу сказать, что хождение вокруг различных договоренностей, которые прописаны непонятно кем, непонятно каким образом. И могут быть трактованы по-разному различными сторонами, например Минские договоренности. Это неправильно и ни к чему не приведет.

Нужно отходить от тех договоренностей, которые были сделаны 5 лет назад. И которые Украиной, Россией, Францией, Германией читаются по-разному. Россия хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации: политической, экономической, социальной. Им выгодно, чтобы у нас были проблемы. Для них важно, чтобы восстановление территорий для нас произошло бременем.

Франция и Германия хотят побыстрее закончить конфликт.

А для Украины важны наши условия. Первое - безопасность граждан. Всех. В том числе на линии разведения. Не на словах "Сейчас отведем наши войска, а дальше все будет хорошо, будет тихо". Должны понимать, каким образом будем защищать наших граждан.

Второе - понимать, каким образом политически восстановить контроль над этой территорией. Когда нет договоренности о том, что Украина получит доступ и контроль над своей государственной границей. Мы не можем начинать разговоры о выборах, другие политические вопросы, если не контролируем эти территории.

Надо четкая стратегия линии поведения. Не может быть: вчера сказали одно, завтра - другое, на линии разведения местным жителям - одно, военным - второе, добровольцам - третье. Оттенков красного быть не может. Должны быть красные линии. Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть по четкому плану, по украинским условиям", - сказал Вакарчук журналистам.

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В Золотом Луганской области происходит разведение сил. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.