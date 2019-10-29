Вакарчук: Не можем идти на разведение войск - это же очевидно

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
8 Просмотров: 11745
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1827
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7335
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6957
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41301
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1197
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3501
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2367
Фото
Все фото
2
9
8
4
6
Скандальный &quot;слуга народа&quot; показал заключение полиграфа
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
"Надо следить, чтобы не развалили" – президент проверил дорогу на Донбассе
Криминал за кнопкодавство и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Криминал за кнопкодавство и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1278
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5958
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7713
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1917
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 576
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 12:57

Вакарчук: Не можем идти на разведение войск - это же очевидно

1 Комментировать
Вакарчук: Не можем идти на разведение войск - это же очевидно
Россия хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации, говорит Вакарчук.

В условиях, когда на Донбассе российский враг обстреливает украинские позиции, никакого отвода быть не может.

Об этом сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в кулуарах.

"Это очевидно, что когда мы говорим о том, что должен быть выдержан 7-дневный режим тишины, то мы не можем идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не выполнен.

Вообще, обобщая эту тему, хочу сказать, что хождение вокруг различных договоренностей, которые прописаны непонятно кем, непонятно каким образом. И могут быть трактованы по-разному различными сторонами, например Минские договоренности. Это неправильно и ни к чему не приведет.

Нужно отходить от тех договоренностей, которые были сделаны 5 лет назад. И которые Украиной, Россией, Францией, Германией читаются по-разному. Россия хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации: политической, экономической, социальной. Им выгодно, чтобы у нас были проблемы. Для них важно, чтобы восстановление территорий для нас произошло бременем.

Франция и Германия хотят побыстрее закончить конфликт.

А для Украины важны наши условия. Первое - безопасность граждан. Всех. В том числе на линии разведения. Не на словах "Сейчас отведем наши войска, а дальше все будет хорошо, будет тихо". Должны понимать, каким образом будем защищать наших граждан.

Второе - понимать, каким образом политически восстановить контроль над этой территорией. Когда нет договоренности о том, что Украина получит доступ и контроль над своей государственной границей. Мы не можем начинать разговоры о выборах, другие политические вопросы, если не контролируем эти территории.

Надо четкая стратегия линии поведения. Не может быть: вчера сказали одно, завтра - другое, на линии разведения местным жителям - одно, военным - второе, добровольцам - третье. Оттенков красного быть не может. Должны быть красные линии. Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть по четкому плану, по украинским условиям", - сказал Вакарчук журналистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский

В Золотом Луганской области происходит разведение сил. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчук: Не можем идти на разведение войск - это же очевидно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 21015
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 18244
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 16002
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 15275
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15148
Политика
Появилась социология о выборах мэра Киева
Появилась социология о выборах мэра Киева Просмотров: 162
Рада ввела штрафы за нарушения при перевозке детей
Рада ввела штрафы за нарушения при перевозке детей Просмотров: 81
Гончарук призвал жаловаться на коррупционеров: Будем выжигать напалмом
Гончарук призвал жаловаться на коррупционеров: Будем выжигать напалмом Просмотров: 81
Рада сделала первый шаг к штрафованию кнопкодавов
Рада сделала первый шаг к штрафованию кнопкодавов Просмотров: 450
Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате"
Выбрали предварительную дату встречи в "нормандском формате" Просмотров: 243
Больше всего комментируют
8
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
Голосов: 13219
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua