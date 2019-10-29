На Донбассе начали отводить Вооруженные силы Украины

Началось разведение сил, говорит Пристайко.

В Золотом Луганской области сейчас происходит разведение сил.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на участках, которые мы согласовали.

В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня. Это разведение войск, которые непосредственно вовлечены на линии контакта", - сказал Пристайко журналистам в Мариуполе во вторник, пишет "Інтерфакс-Україна"

По словам министра, процесс разведения подтвердят наблюдатели ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это был не просто отвод, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - сказал Пристайко.

Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

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28 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Российская агрессия на Донбассе продолжается шестой год.