Ситуация на Донбассе: боевики обстреливают позиции украинских военных в Золотом

28 октября вооруженные формирования России и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов: неподалеку Невельского, Гнутово, вблизи Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, неподалеку Марьинки и у Пищевика.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 8 обстрелов: у Золотого-4, вблизи Луганского, неподалеку Попасной и у Травневого.
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
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