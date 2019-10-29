Ситуация на Донбассе: боевики обстреливают позиции украинских военных в Золотом

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. Фото: REUTERS

28 октября вооруженные формирования России и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов: неподалеку Невельского, Гнутово, вблизи Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, неподалеку Марьинки и у Пищевика.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 8 обстрелов: у Золотого-4, вблизи Луганского, неподалеку Попасной и у Травневого.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

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