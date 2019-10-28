Террористы ДНР разгоняют новый фейк об Украине

Автор: gorlovka.today

На временно оккупированных территориях террористы ДНР распространяют фейки о том, что Украина якобы намерена создавать для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.

Об этом офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан написал в Facebook.

В заметке также обнародовал соответствующие скриншоты из подконтрольных ДНР интернет-ресурсов.

"Чтобы вам вечером грустно не было, или #новини_дирляндии. У кого настроения не будет, всегда обращайтесь ко мне, я всегда знаю, где найти то, чтобы он быстро поднялся", - написал Штефан.

Автор: gorlovka.today