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понедельник, 28 октября 2019 07:19

Сообщили последние новости с Донбасса

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Сообщили последние новости с Донбасса
27 октября потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. Фото: из открытых источников

27 октября вооруженные формирования России и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" оккупанты провели 4 обстрелы: неподалеку Березовой, Лебединского, Марьинки и Водяного, что на Приазовье. 9 обстрелов было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 9 обстрелов: трижды вблизи Новолуганское, неподалеку Луганского, три раза у Золотого-4, вблизи Майского и неподалеку Крымского.

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинский военный Андрей Безруков умер в военном госпитале Днепра.

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