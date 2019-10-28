Сообщили последние новости с Донбасса

27 октября потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. Фото: из открытых источников

27 октября вооруженные формирования России и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" оккупанты провели 4 обстрелы: неподалеку Березовой, Лебединского, Марьинки и Водяного, что на Приазовье. 9 обстрелов было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 9 обстрелов: трижды вблизи Новолуганское, неподалеку Луганского, три раза у Золотого-4, вблизи Майского и неподалеку Крымского.

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинский военный Андрей Безруков умер в военном госпитале Днепра.