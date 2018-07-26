Вакарчук и Зеленский пойдут на выборы, но "сдуются" - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
Просмотров: 27
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5517
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 8208
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3303
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 819
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1440
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1638
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15498
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4590
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Фото
Все фото
5
9
3
4
3
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Видео
Все видео
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2097
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 513
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4824
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1053
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4887
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 612
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 19:48

Вакарчук и Зеленский пойдут на выборы, но "сдуются" - эксперт

  Комментировать
Вакарчук и Зеленский пойдут на выборы, но &quot;сдуются&quot; - эксперт
Выборы президента запланированы на 31 марта 2019-го. Фото: 5.ua

Музыкант Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский будут участвовать в президентской гонке.

Такое убеждение высказал политтехнолог Денис Богуш в эфире "112 Украина".

"Новые лица будут - это Вакарчук и Зеленский. Мы их увидим, но у них ни комиссии, ни партий. Они сдуются", - убежден Богуш.

По его мнению, отдельные кандидаты имеют шансы пройти во второй тур только объединившись с единомышленниками.

"Если Бойко договорится с Рабиновичем, то Бойко выйдет во второй тур. И если Гриценко объединится с кем-то, например, Садовым, тогда у него будет больше голосов. Эти два альянса лежат на поверхности", - сказал эксперт.

Объединятся ли БПП и НФ, политтехнолог не уверен.

"У "Народного фронта" вообще нет рейтинга. У "Блока Петра Порошенко" он есть - им нет смысла обьединяться. Разве что ради денег. Сейчас между ними идут самые большие торги, так как это правящая коалиция, имеет админресурс", - пояснил Богуш.

Он прогнозирует сильную кампанию с привлечением всех имеющихся технологий, в том числе и подкупа избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На булаву претендуют уже 17 нардепов

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчук и Зеленский пойдут на выборы, но "сдуются" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 1 Просмотров: 93121
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 67689
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 52783
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 6 Просмотров: 49960
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 3 Просмотров: 27944
Политика
Пенсионная диверсия: эксперт подозревает заговор против правительства
Пенсионная диверсия: эксперт подозревает заговор против правительства Просмотров: 1161
Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца
Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца Просмотров: 225
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
5
 Просмотров: 6940
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 6 Просмотров: 49969
Электронное голосование - неотложная задача реформы избирательной системы - Николаенко
Электронное голосование - неотложная задача реформы избирательной системы - Николаенко Просмотров: 54
Больше всего комментируют
20
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
16
Пенсии выплачивают с задержками
8
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
6
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
3
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Голосов: 18157
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua