Вакарчук и Зеленский пойдут на выборы, но "сдуются" - эксперт

Музыкант Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский будут участвовать в президентской гонке.
Такое убеждение высказал политтехнолог Денис Богуш в эфире "112 Украина".
"Новые лица будут - это Вакарчук и Зеленский. Мы их увидим, но у них ни комиссии, ни партий. Они сдуются", - убежден Богуш.
По его мнению, отдельные кандидаты имеют шансы пройти во второй тур только объединившись с единомышленниками.
"Если Бойко договорится с Рабиновичем, то Бойко выйдет во второй тур. И если Гриценко объединится с кем-то, например, Садовым, тогда у него будет больше голосов. Эти два альянса лежат на поверхности", - сказал эксперт.
Объединятся ли БПП и НФ, политтехнолог не уверен.
"У "Народного фронта" вообще нет рейтинга. У "Блока Петра Порошенко" он есть - им нет смысла обьединяться. Разве что ради денег. Сейчас между ними идут самые большие торги, так как это правящая коалиция, имеет админресурс", - пояснил Богуш.
Он прогнозирует сильную кампанию с привлечением всех имеющихся технологий, в том числе и подкупа избирателей.
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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.
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