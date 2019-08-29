Вакарчук хитро ответил относительно оппозиции

Вакарчук в парламенте имеет 19 народных депутатов. Фото: @berdynskykh_k

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что в Верховной Раде его политсила будет занимать "надпозицию".

Об этом он сказал журналистам после торжественного заседания парламента.

На вопрос, будет ли партия в оппозиции, ответил: "Партия "Голос" будет надпозицией".

"Парламент - это место, где каждый человек имеет рычаг воздействия. Каждый является представителем воли украинского народа. Каждый человек, который заходит в зал заседаний, имеет через регламент доступ к изложению своей позиции и ко всем цивилизованным методам политической борьбы, если его голос не должным образом учтен...

Песня, которая будет писаться в парламенте, зависит от парламентариев и украинского народа. Это взаимодействие. Если некоторые парламентарии будут нарушать закон, а люди им это позволят - это опасный путь", - подчеркнул Вакарчук.

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Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.