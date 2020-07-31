Ваган Симонян и "Телетрейд" пережили вторую PR-атаку - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5202
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 828
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1089
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4581
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
2
12
6
4
19
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Видео
Все видео
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5202
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 630
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 585
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 19:43

Ваган Симонян и "Телетрейд" пережили вторую PR-атаку - СМИ

  Комментировать
Ваган Симонян и &quot;Телетрейд&quot; пережили вторую PR-атаку - СМИ
Владимир Чернобай и его партнёр Ваган Симонян на презентации совместного проекта

Едва в СМИ появилась информация о возможном участии Вагана Симоняна в очередных местных выборах 25 октября в Одессе, тут же началась кампания по его дискредитации. Недоброжелатели боятся, что успешный бизнесмен, меценат и активист армянской общины Одессы составит конкуренцию на политической арене. Их опасения не напрасны. За спиной Симоняна стоит профессиональная команда бывших управленцев TeleTrade и Центра Биржевых Технологий, которых обвинили в мошенничестве, передает "Бизнес.медиа".

Как выяснила редакция "Бизнес.медиа", Ваган Владикович пока не сможет принимать участие в выборах в Украине. Он является гражданином Российской Федерации и пока не получил украинское гражданство (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции "Бизнес.медиа"). Имея на руках только российский паспорт, участвовать в выборах невозможно. Однако даже предположение о такой возможности заставило недоброжелателей Вагана Симоняна действовать.

Конкуренты нанесли информационный удар по его профессиональной деятельности. В УНИАН состоялась пресс-конференция, так называемых, "клиентов" 2016 года. Почему выбран именно этот временной период, а не какой-то другой, понятно. В это время Ваган Владикович вывел TeleTrade на позиции лидера внебиржевого рынка Украины, о чем он неоднократно заявлял в прессе. В конце 2019 года Ваган Симонян покинул компанию, о чем и сообщил СМИ.

На пресс-конференции выступающие по очереди зачитывали по бумажке заранее заготовленный кем-то сценарий, где перечисляли старые как мир претензии и приводили сомнительные аргументы. Мол, компания, которой руководил Ваган Симонян, вела по отношению к своим клиентам недобросовестную политику.

Возникает ощущение дежавю. В прошлом году Центр Биржевых Технологий уже подвергался подобным нападкам. Используя подобные PR-технологии, мошенники пытались сыграть на очернении его репутации в интернете.

Отвечая на те же самые голословные обвинения, ЦБТ провел в том же УНИАН пресс-конференцию, на которой бывший финансовый аналитик TeleTrade господин Богдан Терзи подробно рассказывал о причинах, по которым в Украине процветает кибержульничество. Во-первых, это слабая законодательная база. А во-вторых, низкий уровень финансовой грамотности. Именно для ее повышения Ваган Симонян совместно с TeleTrade и создал "Центр Биржевых Технологий" — организацию, занимающуюся бесплатным обучением работе на финансовых рынках и повышением финансовой грамотности населения, о чем Ваган Симонян неоднократно рассказывал СМИ.

И вот история опять повторяется. Правда сейчас так называемые "клиенты" рассказывают, что руководство компании TeleTrade, с которым у Вагана Симоняна отдельный общий бизнес, подвергается в России гонениям. Мол, этот факт является для них показательным. Ну, как такое может быть. Да в России весь частный бизнес подвергается гонениям и это не секрет. На предпринимателей открываются липовые уголовные дела. Десятки тысяч бизнесменов оказываются в СИЗО лишь потому, что их бизнес кому-то приглянулся.

Организаторы пресс-конференции не постеснялись оклеветать не только давнишнего партнера Вагана Симоняна Владимира Чернобая, но и его вдову Анну Чернобай.

В своем выступлении обличители ссылались на ангажированные провластные российские СМИ, которые, как известно, готовы перевернуть любую информацию с ног на голову, бездоказательно обвинить и назвать мошенником без решения суда кого угодно. Такое недопустимо ни в одной свободной европейской стране. Но почему-то участники пресс-конференции пошли именно по этому пути, закончив тем, что голословно обвинили правоохранительные органы Украины во взяточничестве.

Имя Вагана Симоняна в связи с этим не прозвучало, но возникает вопрос кто и зачем атакают Телетрейд и Вагана Симоняна?

Бизнес.медиа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ваган Симонян и "Телетрейд" пережили вторую PR-атаку - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 9675
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8406
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5769
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 5679
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 5202
Политика
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
 Просмотров: 153
"ЕС" требует собрать Раду из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
"ЕС" требует собрать Раду из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Просмотров: 207
Эксперты требуют не препятствовать работе министра Степанова
Эксперты требуют не препятствовать работе министра Степанова Просмотров: 90
Россия не отказывалась от Минских переговоров — пресс-служба Кремля
Россия не отказывалась от Минских переговоров — пресс-служба Кремля Просмотров: 216
Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной
Порошенко прокомментировал американский законопроект о безопасности партнерства с Украиной Просмотров: 324
Больше всего комментируют
32
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
4
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Голосов: 17298
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua