Ваган Симонян и "Телетрейд" пережили вторую PR-атаку - СМИ

Владимир Чернобай и его партнёр Ваган Симонян на презентации совместного проекта

Едва в СМИ появилась информация о возможном участии Вагана Симоняна в очередных местных выборах 25 октября в Одессе, тут же началась кампания по его дискредитации. Недоброжелатели боятся, что успешный бизнесмен, меценат и активист армянской общины Одессы составит конкуренцию на политической арене. Их опасения не напрасны. За спиной Симоняна стоит профессиональная команда бывших управленцев TeleTrade и Центра Биржевых Технологий, которых обвинили в мошенничестве, передает "Бизнес.медиа".

Как выяснила редакция "Бизнес.медиа", Ваган Владикович пока не сможет принимать участие в выборах в Украине. Он является гражданином Российской Федерации и пока не получил украинское гражданство (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции "Бизнес.медиа"). Имея на руках только российский паспорт, участвовать в выборах невозможно. Однако даже предположение о такой возможности заставило недоброжелателей Вагана Симоняна действовать.

Конкуренты нанесли информационный удар по его профессиональной деятельности. В УНИАН состоялась пресс-конференция, так называемых, "клиентов" 2016 года. Почему выбран именно этот временной период, а не какой-то другой, понятно. В это время Ваган Владикович вывел TeleTrade на позиции лидера внебиржевого рынка Украины, о чем он неоднократно заявлял в прессе. В конце 2019 года Ваган Симонян покинул компанию, о чем и сообщил СМИ.

На пресс-конференции выступающие по очереди зачитывали по бумажке заранее заготовленный кем-то сценарий, где перечисляли старые как мир претензии и приводили сомнительные аргументы. Мол, компания, которой руководил Ваган Симонян, вела по отношению к своим клиентам недобросовестную политику.

Возникает ощущение дежавю. В прошлом году Центр Биржевых Технологий уже подвергался подобным нападкам. Используя подобные PR-технологии, мошенники пытались сыграть на очернении его репутации в интернете.

Отвечая на те же самые голословные обвинения, ЦБТ провел в том же УНИАН пресс-конференцию, на которой бывший финансовый аналитик TeleTrade господин Богдан Терзи подробно рассказывал о причинах, по которым в Украине процветает кибержульничество. Во-первых, это слабая законодательная база. А во-вторых, низкий уровень финансовой грамотности. Именно для ее повышения Ваган Симонян совместно с TeleTrade и создал "Центр Биржевых Технологий" — организацию, занимающуюся бесплатным обучением работе на финансовых рынках и повышением финансовой грамотности населения, о чем Ваган Симонян неоднократно рассказывал СМИ.

И вот история опять повторяется. Правда сейчас так называемые "клиенты" рассказывают, что руководство компании TeleTrade, с которым у Вагана Симоняна отдельный общий бизнес, подвергается в России гонениям. Мол, этот факт является для них показательным. Ну, как такое может быть. Да в России весь частный бизнес подвергается гонениям и это не секрет. На предпринимателей открываются липовые уголовные дела. Десятки тысяч бизнесменов оказываются в СИЗО лишь потому, что их бизнес кому-то приглянулся.

Организаторы пресс-конференции не постеснялись оклеветать не только давнишнего партнера Вагана Симоняна Владимира Чернобая, но и его вдову Анну Чернобай.

В своем выступлении обличители ссылались на ангажированные провластные российские СМИ, которые, как известно, готовы перевернуть любую информацию с ног на голову, бездоказательно обвинить и назвать мошенником без решения суда кого угодно. Такое недопустимо ни в одной свободной европейской стране. Но почему-то участники пресс-конференции пошли именно по этому пути, закончив тем, что голословно обвинили правоохранительные органы Украины во взяточничестве.

Имя Вагана Симоняна в связи с этим не прозвучало, но возникает вопрос кто и зачем атакают Телетрейд и Вагана Симоняна?