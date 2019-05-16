В Зеленского не исключают коалиции с Вакарчуком

"Слуга народа" и "Голос" могут сотрудничать, говорят у Зеленского.

Партия "Слуга народу" новоизбранного президента Владимира Зеленского может создать коалицию с партией "Голос" Святослава Вакарчука, если эта политическая сила разделять принципы Зеленского. Об этом заявил советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данылюк в четверг.

Также Данилюк ожидает инаугурацию, после которой будет формирование команды Зеленского, которая начнет переговоры с Международным валютным фондом. К этому времени он исключил возможность проведения переговоров с фондом о подписании новой программы о сотрудничестве, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Главным препятствием на пути продолжения сотрудничества с МВФ Данилюк назвал отмену конституционным судом ответственности за незаконное обогащение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук скрещивает мечи с Зеленским

16 мая лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос" и идет на парламентские выборы. Соответствующая страница появилась в сети и Facebook. Также Вакарчук представил команду.