В Зеленского готовят большую пресс-конференцию

В Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.
Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает Украинская правда.
Сейчас обсуждаются возможные форматы пресс-конференции, дата и место ее проведения.
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"Важно подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференция будет. Хотя все же такие сохраняются определенные карантинные ограничения, которые должны быть учтены", - заявил Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования Дня Европы заявил, что Украина обязательно будет в Европейском Союзе.
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