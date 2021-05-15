В Зеленского готовят большую пресс-конференцию

Ко второй годовщине президентства Зеленского готовят большую пресс-конференцию. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.

Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает Украинская правда.

Сейчас обсуждаются возможные форматы пресс-конференции, дата и место ее проведения.

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"Важно подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференция будет. Хотя все же такие сохраняются определенные карантинные ограничения, которые должны быть учтены", - заявил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования Дня Европы заявил, что Украина обязательно будет в Европейском Союзе.