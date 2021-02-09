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вторник, 09 февраля 2021 10:18

В Верховный суд поступил третий иск на санкции против каналов Медведчука

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В Верховный суд поступил третий иск на санкции против каналов Медведчука
На прошлой неделе в суд поступили 2 иска. Фото: sud.ua

В Верховный суд поступил еще один иск обжалования указа президента Владимира Зеленского, вводящего в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях касательно телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Поступил еще один иск от физлица с обжалованием указа о санкциях", - сообщили в ВС, пишет "Інтерфакс-Україна"

Иск только-что поступил, касательно него не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и касательно поступивших ранее.

Иск подал юрист из Харькова Роман Лихачев.

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На прошлой неделе в Верховный суд поступили 2 иска с требованиями признать незаконным указ президента.

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал сектар СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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