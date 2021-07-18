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В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов

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В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Лорак позирует с пресс-секретарем президента страны-агрессора РФ Путина Песковым. Фото: Instagram

Ани Лорак, которая во время российской агрессии против Украины выступала на концерте для военно-морского флота РФ, анонсирует концерты в Одессе. Об этом рассказал общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге.

Концерты Лорак запланированы на 16 и 17 августа.

"Последние семь лет, как началась война, она не вылезала из Российской Федерации. Еще в четырнадцатом году она между Украиной и оккупантами выбрала последних ", - говорит Стерненко и напоминает заявление пресс-службы Лорак о украинской армии: "Она не помогает армии! Это люди, которые непосредственно против ее позиции за мир".

"Когда Кобзон пел песню о санкциях, Ани Лорак там же на российском телевидении посылала ему поцелуи. Выступала на праздничном концерте в честь 320-летия военно-морского флота России", - напоминает Стерненко.

Также в Одессе на 14 августа запланирован концерт Светланы Лободы, которая выступает в РФ.

"Государство, очевидно, ко всему этому проявляют толерантность", - говорит Стерненко.

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В июне Министерство культуры и информационной политики сообщило, что исключило российского артиста Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Это сделали на обращение СБУ.

Киркоров поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Путина.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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18
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