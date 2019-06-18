В Украине станет меньше чиновников

Владимир Гройсман заявил о сокращении областных и районных госадминистраций. Фото: vin.gov.ua

Правительство с января 2020-го вдвое сократит областные и районные госадминистрации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время XV Украинского муниципального форума в Одессе. Он подчеркивал необходимость продолжать и защищать децентрализацию.

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"Знаю, что это долгожданное решение. Это позволит тем районам, где уже функционируют полноценные общины, жить по новым стандартам и управляться теми людьми, которых на местах знают. Я не хочу назначать людей на места, я их не знаю. Но я остаюсь партнером общин, и готов защищать их интересы", - говорит Гройсман.

В Конституции нужно закрепить несколько пунктов, которые обеспечат эффективное функционирование децентрализации. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на собрании Ассоциации объединенных территориальных общин.