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понедельник, 18 января 2021 22:53

В Украине создали Совет по развитию малого бизнеса

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В Украине создали Совет по развитию малого бизнеса
Зеленский утвердил состав Совета по развитию малого предпринимательства. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Совет возглавила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Секретарем назначили генерального директора Директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.

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"Президент своим указом от 22 декабря 2020 образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений", - говорится в сообщении.

Во время первого заседания Совета, которое состоялось в конце декабря, руководитель ОП Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу, предоставить предложения по его персональному составу и в короткие сроки подготовить решение о неотложных проблемных вопросов малого предпринимательства.

Он также отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

Законопроект о сокращении количества народных депутатов должен попасть на голосование в сессионный зал ВР на последней пленарной неделе января - до начала следующей сессии парламента. Или наберется необходимые 300 голосов для принятия законопроекту в целом станет известно после проведения консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами.

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