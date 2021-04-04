В Украине создадут программу помощи людям, которые переболели Covid-19

Минздрав создает программу помощи для украинцев, переболевших коронавирусом. Фото: Reuters

Минздрав создает программу помощи для украинцев, которые переболели Covid-19 в амбулаторных и стационарных условиях.

Программа будет финансироваться из госбюджета - через Национальную службу здоровья. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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"Когда пациент выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и в какой помощи пациент нуждается.

Семейный врач дает направление в стационар, не дожидаясь, пока НСЗУ будет финансировать пакет отдельно, потому что у нас работают больницы различной направленности.

Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь", - отметила Микичак.

По состоянию на 4 апреля в Украине за сутки провакцинировано 3919 человек. Лидером среди количества привитых стало м. Киев, Харьковская и Львовская области. Нулевой результат показали Херсонская и Киевская области.