В Украине появится Национальная премия имени Бориса Патона

Борис Патон. Фото: Facebook

Государственную премию Украины в области науки и техники переименуют в Национальную премию им. Бориса Патона.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Его поддержал 271 нардеп, передает пресс служба ВРУ.

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"Документ разработали чтобы увековечить память выдающегося украинского ученого и организатора науки академика Бориса Патона", - говорится в сообщении.

Борис Патон - государственный и общественный деятель, Президент Национальной академии наук Украины, директор Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, Герой Украины, академик. Скончался на 101-м году жизни 19 августа 2020 года.