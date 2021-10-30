В Украине ответили на обвинения Варшавы

Киев отрицает существование дискриминации поляков. Фото: МИД

Украинские власти ответили на обвинения Варшавы относительно дискриминации поляков.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сказал, что использование подобных утверждений по меньшей мере некорректно и не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши, сообщает "Українська правда".

"Категорически отвергаем утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенко о якобы "дискриминации" поляков в Украине. Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - сказал он.

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Официальный Киев призвал Варшаву воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в Украине якобы существует дискриминация поляков. Сказал об этом на парламентской комиссии по связям с поляками за границей. Шинковский вель Сенк заявил, что положение поляков в Украине меняется в худшую сторону.