В Украине изменится трудовое законодательство: что нового

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3114
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2709
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6966
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9621
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1566
Фото
Все фото
21
16
7
5
3
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Вторая ночь на Банковой: под Офис Зеленского вышли активисты
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
Видео
Все видео
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Богдан получил государственную награду за проваленную работу
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 288
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 747
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6075
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 423
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 02:28

В Украине изменится трудовое законодательство: что нового

  Комментировать
В Украине изменится трудовое законодательство: что нового
Изменят трудовое законодательство. Фото: РБК

Парламент и правительство инициировали изменение в Трудовой кодекс Украины.

Конкретного и окончательного текста пока не представили. Но уже сделали громкие заявления, в частности об облегченной процедуре увольнения работника, новые социальные гарантии, целесообразность трудовой книжки и т.п., информирует ТСН.

Украинский трудовой кодекс - это целая книга с положениями на 340 страниц. Их принимали более 50 лет назад. А рабочие тенденции за это время значительно изменились. И даже некоторые правки последних лет существенно его не улучшили, объясняют в правительстве.

Например:

- в настоящее время отпуска предусмотрено 24 дня. А в большинстве европейских стран - 28, отпуск хотят увеличить;

- более 40 рабочих часов в неделю - запрещено. Ограничение хотят снять. Чтобы при желании работать сколько нужно и официально, а не в тени, как раньше;

- трудовая книжка уйдет в небытие, ее функцию будет выполнять код налогоплательщика.

Упрощенное увольнение работника, как и его постановки на работу - одна из главных, запланированных, новаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому предлагают зарплату 200 тыс. грн

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли в Верховной Раде еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала поправки к документу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине изменится трудовое законодательство: что нового». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 38953
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 35560
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 28838
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 28522
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 24906
Политика
Зеленский подписал указ о поддержке детей-сирот
Зеленский подписал указ о поддержке детей-сирот Просмотров: 90
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
"Мендель на дембель": журналисты запустили флешмоб и требуют отставки пресс-секретаря президента
 Просмотров: 1026
Пристайко получил ранг чрезвычайного и полномочного посла
Пристайко получил ранг чрезвычайного и полномочного посла Просмотров: 1170
В Украину приедет помощник госсекретаря США
В Украину приедет помощник госсекретаря США Просмотров: 198
"Слуга народа" сменит главу партии
"Слуга народа" сменит главу партии 4 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 12170
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua