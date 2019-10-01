В Украине изменится трудовое законодательство: что нового

Изменят трудовое законодательство. Фото: РБК

Парламент и правительство инициировали изменение в Трудовой кодекс Украины.

Конкретного и окончательного текста пока не представили. Но уже сделали громкие заявления, в частности об облегченной процедуре увольнения работника, новые социальные гарантии, целесообразность трудовой книжки и т.п., информирует ТСН.

Украинский трудовой кодекс - это целая книга с положениями на 340 страниц. Их принимали более 50 лет назад. А рабочие тенденции за это время значительно изменились. И даже некоторые правки последних лет существенно его не улучшили, объясняют в правительстве.

Например:

- в настоящее время отпуска предусмотрено 24 дня. А в большинстве европейских стран - 28, отпуск хотят увеличить;

- более 40 рабочих часов в неделю - запрещено. Ограничение хотят снять. Чтобы при желании работать сколько нужно и официально, а не в тени, как раньше;

- трудовая книжка уйдет в небытие, ее функцию будет выполнять код налогоплательщика.

Упрощенное увольнение работника, как и его постановки на работу - одна из главных, запланированных, новаций.

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Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли в Верховной Раде еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала поправки к документу.