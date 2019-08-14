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среда, 14 августа 2019 10:45

Новый Трудовой кодекс: каких прав работодатели хотят лишить украинцев

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Новый Трудовой кодекс: каких прав работодатели хотят лишить украинцев
Украинцам готовят новый Трудовой Кодекс: каких прав хотят лишить Фото: https://narodna-pravda.ua

Украинцам готовят новую редакцию Кодекса законов о труде. Работодатели считают, что документ несколько устарел. Поэтому эксперты рынка разрабатывают конкретные предложения для его усовершенствования. Проект нового Трудового кодекса обсуждают с избранными народными депутатами, сообщают в Федерации работодателей Украины.

Так, в новом проекте закона предлагается лишить профсоюзы права согласовывать увольнения работника, оставив им только возможность давать рекомендации.

Среди других предложений в Федерации работодателей хотят убрать нормы, которые предусматривают решение спорных вопросов в пользу сотрудника. Кроме того, предлагают урезать часть льгот, ввести равенство между сотрудником и работником, а также создать условия для борьбы с неоформленной занятостью.

"Решили, что новый проект Трудового кодекса должен стать гибким и динамичным инструментом регулирования современных трудовых отношений в соответствии с потребностями рынка труда, повышение инвестиционной привлекательности экономики Украины", - заявили в организации.

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Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли в Верховной Раде еще несколько лет назад. На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала поправки к документу.

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