В Украине готовятся к приезду президента Франции: подробности

Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды. Фото: Reuters

В 1-й половине 2021 года в Украину должен осуществить визит президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана" сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над существенным наполнением повестки дня", - сказал дипломат.

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Во время пребывания в Украине президента Франции планируют подписать "контракт между украинским правительством и компанией Alstom" по поставке электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине.

Омельченко выразил надежду на заключение контракта о "расширение сотрудничества с Alstom по строительству скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой".

Украина и Франция также планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также может приехать в Украину в течение года, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.