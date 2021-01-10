Путин и Макрон обсудили оккупированные территории

Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Нагорному Карабаху. Фото: Reuters

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили трехстороннюю встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Разговор состоялся в телефонном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Макрон выразил поддержку усилиям РФ по содействию урегулированию карабахского конфликта.

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"Акцентировали важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боевых столкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе главы российского государства.