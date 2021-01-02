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суббота, 02 января 2021 12:17

В Украине ожидают приезда президента Франции - ОП

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В Украине ожидают приезда президента Франции - ОП
В ОП обозначили планы на международной арене в 2021 году. Фото: АП

В первой половине 2021 года в Украину должен осуществить визит президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также может приехать в Украину в течение года, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква, передает "Дзеркало тижня".

"В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину. Тогда и начнем и ряд новых экономических проектов", - сказал он.

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Также заместитель руководителя ОП отметил, что президент наладил дружеские отношения с премьер-министром Италии во время визита в эту страну.

Несмотря на парламентские выборы в Германии, которые должны состояться осенью 2021 года, украинские дипломаты будут работать над закреплением в избирательных программах ведущих политических партий ФРГ "украинского вопроса" - позиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Наше государство также имеет целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком.

"На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году. Среди важных задач - налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины . Будем работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО и расширению и укреплению безопасности поддержки Украини. Отдельний блок вопросов - новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий ", - сказал Жовква.

Украина имеет надежду, что в 2021 году состоится новая встреча лидеров в Нормандском формате по войне на Донбассе. Стратегической задачей саммита станет обсуждение мира на Донбассе при условиях Украины, заявил заместитель главы Офиса президента и дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква, передает "Дзеркало тижня".

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