В Зеленского рассказали, когда ждут "нормандский саммит"

Для достижения своей цели Украина надеется на поддержку Германии и Франции. Фото: АП

Украина имеет надежду, что в 2021 году состоится новая встреча лидеров в Нормандском формате по войне на Донбассе.

Стратегической задачей саммита станет обсуждение мира на Донбассе при условиях Украины, заявил заместитель главы Офиса президента и дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква, передает "Дзеркало тижня".

Для достижения своей цели Украина надеется на поддержку Германии и Франции.

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По словам Игоря Жовквы, будут также работать над тем, чтобы выполнить договоренности с предыдущей встречи в Париже 9 декабря 2019. Также Украина будет делать все, чтобы увеличить международное давление на Россию и заставить ее выполнять обязательства, под которыми подписалась.

Заместитель главы Офиса президента назвал "тактическими заданиями" по ситуации на Донбассе сохранения режима тишины, активизацию работы Трехсторонней контактной группы, обмен удерживаемыми лицами и обеспечения доступа к ним представителей Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, полноценное открытие новых контрольных пунктов вьизда- выезда на линии разграничения, отвод сил и разминирование на согласованных участках, обеспечения беспрепятственного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в нормандской формате. По его словам, избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры. Об этом Зеленский рассказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.