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воскресенье, 20 декабря 2020 00:50

Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате - Зеленский

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Байден мог бы усилить переговоры в нормандском формате - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в нормандской формате. По его словам, избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

Он считает, что США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Украинский лидер надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.

"Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того , чтобы зашел бизнес. и здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки. Ну и мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня - гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны в Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса ", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что без США не обойтись и в вопросе деоккупации Крыма.

"Сейчас мы создаем Крымскую платформу и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыму. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", - добавил политик.

Россия не хочет встречаться в "нормандском формате" в ближайшее время. В Кремле заявили, что ни одно решение предыдущего саммита не выполнили.

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