В Украине до сих пор не запретили Компартию

Решение о запрете не вступило в силу. Фото: ЗН

Решение о запрете Коммунистической партии в Украине еще не вступило в законную силу.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская, передает "Главком".

"Решение о запрете Компартии еще не вступило в законную силу, продолжаются суды. У нас есть комиссия по декоммунизации, которую я возглавляю. Но окончательное решение выносит суд. Мы не имеем права ликвидировать партию только потому, что она называется "Коммунистической", - сказала Садовская.

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24 мая стало известно, что Коммунистическая партия Украины решила участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Решение Киевского городского совета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича отменил Окружной административный суд Киева.