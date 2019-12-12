В Суркова проблемы. Объяснили хамские заявления советника Путина об Авакове

После нормандских переговоров в помощника Путина начались проблемы из-за эмоционального поведения. Фото: Алексей Дружинин, РИА "Новости"

Заявление Арсена Авакова о слишком эмоциональное поведение российской делегации на "нормандских переговорах" ударила по репутации помощника президента России Владислава Суркова.

После публичного заявления о том, что советник Путина вел себя на переговорах эмоционально и некомпетентно, Сурков и его коллеги уже два дня опровергают эту историю.

На российских новостных сайтах процитировали Суркова, который в ответ на комментарий Авакова заявил: "Не стоит верить словам человека, которого не было на переговорах, к тому же еще и пьяного".

Теперь у Суркова проблемы. Он готовил Путина к другому на переговорах. Одним из условий российской стороны, чтобы переговоры состоялись, была подготовка их содержания заранее.

И вот помощники глав государств "согласовали" для переговоров может что Зеленский на переговорах подтверждать не стал. В частности, разведение войск в десятках точек по всей линии фронта. Согласился лишь на три точки. Это был неприятный сюрприз для Суркова и явное доказательство того, что он не смог понять, с чем реально приедет украинская делегация.

Может быть, если бы Путин понимал заранее, что так будет, переговоры вообще бы попытались перенести.

То же самое с особым статусом ОРДЛО и Конституцией Украины - для Путина важно, чтобы постоянный характер особого статуса интерпретировался как внесен в Конституцию Украины. Они считают, что так - по "Минск". Но этого нет в итоговом документе из Парижа.

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Сурков стремительно теряет репутацию в глазах руководства РФ. Чтобы вернуть позиции, задействовали VIP-агитатора Андрея Колесникова, уже долгие годы в специальном формате описывает для "Коммерсанта" деятельность Путина.

Чеснаков, помощник Суркова, отражал "нападку" Авакова на своего шефа на вечернем ток-шоу у главного путинского пропагандиста Владимира Соловьева. Главное для них - доказать, что Сурков не провалил эти переговоры, и украинская делегация ничего не получила.

Во время переговоров в Париже о возвращении Украине контроля над границей у помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.