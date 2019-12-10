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вторник, 10 декабря 2019 12:20

Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков

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Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
У Суркова сдали нервы, рассказывает Аваков. Фото: Reuters

Во время переговоров в Париже о возвращении Украине контроля над границей у помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Представители Кремля вели себя эмоционально но не компетентно, говорят в ведомстве.

"У Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска.

Куда разводить? В Маринке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда.

Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - сказал Аваков.

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"Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - добавил министр.

"Наша позиция очень простая - сначала безопасность, возвращение военнопленных, а затем выборы и все остальное. Компромисс может быть - мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. У нас есть 480 километров границы захваченного Россией и мы будем потихоньку, ежедневно возвращать контроль над ним", - сказал Аваков.

К вопросу восстановления Украиной полного контроля за государственной границей вернутся на встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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