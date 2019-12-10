К вопросу границы еще вернемся - Зеленский озвучил все результаты "нормандского саммита"

Никакой федерализации, говорит Зеленский.

Только в случае безопасности на Донбассе можно решить политические вопросы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили и согласовали некоторые очень важные вещи. Прежде всего, это неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на востоке Украины.

Это полное, всестороннее и бессрочное прекращения огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - сказал глава государства.

"Также стороны поддерживают разработку и реализацию обновленного плана по разминированию территории.

Далее. Страны-участники содействуют взаимному освобождению удержанных лиц до 31 декабря 2019 года по принципу всех на всех", - продолжил Зеленский.

Он заявил о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей. Мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца", - заявил Зеленский.

"Также сегодня я много раз отмечал а необходимости вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения незаконных военных формирований. Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии законодательства Украины и стандартам ОБСЕ", - сказал президент.

Он добавил о "инкорпорировании "формулы Штайнмайера".

"Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу, как президент Украины. И с которыми никогда не согласится украинский народ.

Первое. Невозможность федерализации. Украина - унитарное государство.

Второе. Невозможность любого совершать какое-либо влияние на вектор движения Украины.

Третье. Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки территориями в пределах международно определенных границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина", - заявил Зеленский.

"Стороны считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонних контактной группой", - сообщает Офис президента Украины.