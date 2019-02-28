В стране снова пророс "Саша-стоматолог": Бигус объяснил главную суть оборонного скандала

Журналистское расследование прежде не об контрабанду, а коррупцию с участием мажоров и высших должностных лиц, поясняет журналист Денис Бигус.

Оборонный скандал - это прежде всего история о коррупции высшего руководства и мажоров. Об этом сказал журналист-расследователь Денис Бигус в эфире телеканала "1+1".

"Наше расследование, во первых, не о контрабанде. Как-то все концентрируются на этом. Никто из фигурантов контрабандистом в принципе не был. Контрабандист, как по крайней мере я его представляю, это человек, который садится в грузовик и прет полями, рискует быть пойманным.

А расследование это о коррупции. Оно о тройке мажоров. Среди них был сын первого заместителя секретаря СНБО. Которые приходили на государственные заводы, заводы Укроборонпрома говорили: "Чуваки, давайте вы будете покупать у нас. Потому что во-первых мы вам немного откатим, а во-вторых у нас есть немного Гладковского. И это в принципе все. Вот это основа", - пояснил он.

Мы вам немного откатим, а во-вторых у нас есть немного Гладковского

"Оно (расследование. - Gazeta.ua) о том, что после Революции, во время войны, с кучей отягчающих обстоятельств всегда найдется "Саша-стоматолог". Который прорастет", - сказал журналист.

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.