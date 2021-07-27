"В сторону Партии регионов даже не смотрел бы" - Вирастюк рассказал о политических взглядах

Василий Вирастюк принес присягу народного депутата в июне. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк относится "осторожно" к ряду партий и не стал бы с ними сотрудничать. Об этом он сказал в эфире телеканала "Україна 24".

"Слуга народа" - это политсила президента. Это непосредственно его команда. Я - не член партии.

Есть политические силы, к которым отношусь осторожно, и которые я бы никогда не рассматривал. Не скажу, какие именно это партии сегодня. Но касательно Партии регионов в прошлом, то я в ту сторону даже бы и не смотрел. Ни мыслями, ни действиями я не с ними", - заявил Вирастюк.

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Также депутат сказал, что не будет голосовать за законопроекты своей политсилы, если будет с ними принципиально не согласен.

"Конечно, если будет что-то катастрофическое, что мне совершенно не заходит, как журналисты любят говорить - красные линии, я не буду голосовать", - отметил Вирастюк.

15 июня Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. ЦИК признала его победителем выборов в округе 87 в Ивано-Франковской области.