В США расследуют попытку вмешательства Украины в выборы - NYT

В США прокуроры расследуют, вмешивались ли бывшие или нынешние украинские чиновники в выборы 2020 года в Америке. Фото: unian.ua

Прокуратура Бруклина ведет расследование о попытке вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США 2020 года.

Они якобы могли помочь распространить информацию, которая обвиняет Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции. Об этом сообщает The New York Times.

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Украинских чиновников подозревают в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам. И в сотрудничестве с адвокатом бывшего президента США Рудольфом Джулиани. Прокуроры обратили внимание на поездку Рудольфа Джулиани в Европу в конце 2019 года. Издание напоминает, что тогда юрист встречался, в частности, народным депутатом Андреем Деркачем.

Расследование началось в последние месяцы американской администрации Дональда Трампа. Издание подчеркивает, что сейчас неясно, предъявят ли прокуроры в конечном итоге обвинения кому-то из украинских чиновников.

Соединенные Штаты ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц Российской Федерации за попытки повлиять на президентские выборы 2020 года. А также из-за хакерских атак. Об этом говорится в указе президента США Джо Байдена от 15 апреля.