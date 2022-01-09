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В США отказываются комментировать возможность отключения России от SWIFT, а ЕС боится мести

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В США отказываются комментировать возможность отключения России от SWIFT, а ЕС боится мести
От SWIFT уже отключали Иран. Фото: Reuters

В США готовится новый пакет санкций против России, если страна-агрессор решит напасть на Украину. Неофициально обсуждают отключения России от SWIFT (ред. Gazeta.ua – всемирная платежная система), но не уверены, что это поможет.

Об этом сообщает NYT.

По словам официальных лиц, вместо того, чтобы начать с действий против небольших банков и военных командиров на местах, новые санкции будут направлены на отключение крупнейших российских финансовых учреждений, зависящих от глобальных финансовых переводов. Один чиновник охарактеризовал этот план как "эффективный и быстрый ответ, который мы не реализовали в 2014 году".

Однако чиновники отказались сообщить, готовы ли Соединенные Штаты отключить Россию от системы SWIFT, выполняющей глобальные финансовые транзакции между более чем 1100 банками в 200 странах.

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Но европейские официальные лица говорят, что они обсуждали эту возможность — то, что большинство крупных европейских государств недавно отказывались рассматривать, опасаясь, что Россия может отомстить, попытавшись перекрыть поставки газа и нефти зимой, даже ненадолго.

Отключение SWIFT с некоторым успехом использовалось против Ирана. Но Синтия Робертс, профессор политологии в Хантер-колледже, отметила, что Россия многое узнала о "глобальной защите от санкций", и выразила сомнение в том, что страна пострадает так сильно, как утверждают американские официальные лица, если ее отключат от SWIFT.

"Они, безусловно, получат большой удар", - сказала она на семинаре, проведенном на прошлой неделе Центром национальных интересов. Но она отметила, что Россия накопила сотни миллиардов золотых и долларовых резервов и что Банк Китая присоединился к собственной российской версии SWIFT. Это повышает вероятность того, что Россия и Китай в рамках своего расширяющегося партнерства могут объединить усилия, чтобы помочь Москве уклониться от действий Запада.

Суть, по ее словам, состоит в том, что "санкции имеют очень плохой послужной список принуждения".

Российские войска окружают Украину с трех сторон, в том числе недалеко от Киева.

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09
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