Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту

Российские войска окружают Украину с трех сторон, в том числе недалеко от Киева.

Об этом сообщает The New York Times.

За год Россия разместила в районах недалеко от Луганска и Донецка еще 5 батальонных тактических групп, в том числе 5 тысяч военных для усиления позиций дислоцированных оккупационных сил.

Также значительное количество военных РФ отправлено в северные районы недалеко от границы Украины, в частности в Клинце – в месте, где сходятся украинская, белорусская и российская границы. Эти позиции размещены в пределах легкой досягаемости Киева.

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Еще три группы расположены недалеко от Воронежа. Эти войска, отмечает NYT, могут представлять серьезную угрозу в случае проведения военной операции. Еще одна – в районе Волгограда и две – у границы с оккупированными территориями на Донбассе.

В Краснодарском крае разместили артиллерию, часть – в оккупированном Крыму.

Как пишет издание, эти войска представляют угрозу эскалации с соседним государством и "открытием нового фронта".

Карта создана на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных экспертов и спутниковых данных.

В ноябре 2021 с помощью спутников обнаружили, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

Фото: NYT