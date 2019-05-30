В США обсуждали будущие контакты Зеленского и Трампа

В Белом доме обсуждали будущие контакты Трампа и Зеленского. Фото: opk.com.ua

Президентская делегация США, которая посетила инаугурацию Владимира Зеленского, обсуждала с Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречи с новоизбранным президентом Украины, - сообщает специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским сразу, как стало известно о его победе на президентских выборах в Украине. Глава Белого дома заверил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, - сообщает Укринформ.

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"Это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - подчеркнул представитель Госдепа.

Гройсман передал заявление на увольнение на рассмотрение Раде 22 мая. Проект постановления №10341 "Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича" депутаты рассмотрят 14 вопросом.