В США надеются на мирные договоренности между Украиной и РФ

В США говорят о мире Украины с Россией. Фото: Корреспондент

США надеются на договоренности между Украиной и Россией.

"Я надеюсь, что Украина и РФ поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать", ответил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен на вопрос журналиста, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине в эфире телеканала CBS.

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В США в сентябре разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Разговор лидеров двух стран стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.