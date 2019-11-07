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четверг, 07 ноября 2019 10:36

Импичмент Трампа: новые свидетельства подтвердили его давление на Зеленского

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Импичмент Трампа: новые свидетельства подтвердили его давление на Зеленского
Уильям Тейлор подтвердил давление Трампа на Зеленского. Фото: uatv.ua

Свидетельствуя в комитетах Конгресса США по делу об импичменте Трампа, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что Белый дом шантажировал Украину военной помощью.

В обмен на это в США хотели, чтобы президент Зеленский заявил о причастности в коррупционных схемах Джозефа Байдена. Такие выводы можно сделать из опубликованных свидетельств Тейлора в Конгрессе, пишет Ліга.net

Чиновник также рассказал, что впервые ему это стало понятно в сентябре из письма от сотрудника комитета Сената по вооруженным силам, а также из телефонного разговора с политсоветником Трампа Тимом Моррисоном.

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Именно он рассказал Тейлору о встрече в Варшаве посла США в ЕС Гордона Сондленда с помощником Зеленского Андреем Ермаком, на которой американский чиновник "сказал Ермаку, что деньги не уйдут, пока Зеленский не подтвердит расследование по Burisma".

"Меня встревожило то, что Моррисон рассказал о разговоре Сондленд-Ермак. Тогда я впервые услышал, что военная помощь, а не только встреча президентов в Белом доме, была связана с расследованием. Было четкое понимание, что средства на военную помощь не было бы в Украини до тех пор, пока ее президент не дал бы приверженность проведению расследования по Burisma ", - сказал Тейлор.

13 и 15 ноября пройдут публичные слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.13 ноября заслушают показания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента. 15 ноября будет свидетельствовать экс-посол США в Украине Мэри Йованович.

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