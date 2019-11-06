Экс-посол Йованович будет свидетельствовать в открытых слушаниях в рамках импичмента Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 279
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 756
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1827
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2097
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4923
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1602
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 936
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5283
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6705
Фото
Все фото
6
6
4
7
15
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
В России взорвался танкер: есть жертвы
В России взорвался танкер: есть жертвы
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Видео
Все видео
Показали, как астронавты спят в космосе
Показали, как астронавты спят в космосе
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
По черноморскому городу пронесся смерч
По черноморскому городу пронесся смерч
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 936
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 738
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3483
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1998
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 954
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 22:46

Экс-посол Йованович будет свидетельствовать в открытых слушаниях в рамках импичмента Трампа

  Комментировать
Экс-посол Йованович будет свидетельствовать в открытых слушаниях в рамках импичмента Трампа
Ранее слушания проходили за закрытыми дверями. Фото: "Рубрика"

13 и 15 ноября пройдут публичные слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Сегодня председатель комитета Адам Шифф объявил о том, что в среду, 13 ноября, и в пятницу, 15 ноября, комитет по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования, цель которого - определить, объявлять ли импичмент президенту Дональду Трампу", - говорится в сообщении пресс-службы комитета Палаты представителей США по разведке.

13 ноября заслушают показания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента. 15 ноября будет свидетельствовать экс-посол США в Украине Мэри Йованович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бахрейн, Байден и Украина: советник Трампа случайно разболтал тайны

До этого все слушания проводились в Палате представителей за закрытыми дверями.

Высокопоставленный американский дипломат изменил показания следователям Палаты представителей и признал отложение американской помощи Украине как рычаг давления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-посол Йованович будет свидетельствовать в открытых слушаниях в рамках импичмента Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 59454
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 29206
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 18153
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 15697
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 13563
Мир
Зеленский обсудил с Эрдоганом подготовку Соглашения о свободной торговле
Зеленский обсудил с Эрдоганом подготовку Соглашения о свободной торговле Просмотров: 108
Россияне требуют масштабных изменений в стране
Россияне требуют масштабных изменений в стране Просмотров: 513
Германия взялась помогать Газпрому: подробности
Германия взялась помогать Газпрому: подробности 1 Просмотров: 1098
Импичмент Трампа: посол ЕС в США изменил показания о давлении на Украину
Импичмент Трампа: посол ЕС в США изменил показания о давлении на Украину Просмотров: 333
В российском городе покрасили землю - ожидали Путина
В российском городе покрасили землю - ожидали Путина Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
21
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Расследование дел Майдана остановят
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
5
Кличко обвиняют в госизмене
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 730
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua