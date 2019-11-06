Экс-посол Йованович будет свидетельствовать в открытых слушаниях в рамках импичмента Трампа

Ранее слушания проходили за закрытыми дверями. Фото: "Рубрика"

13 и 15 ноября пройдут публичные слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Сегодня председатель комитета Адам Шифф объявил о том, что в среду, 13 ноября, и в пятницу, 15 ноября, комитет по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования, цель которого - определить, объявлять ли импичмент президенту Дональду Трампу", - говорится в сообщении пресс-службы комитета Палаты представителей США по разведке.

13 ноября заслушают показания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента. 15 ноября будет свидетельствовать экс-посол США в Украине Мэри Йованович.

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До этого все слушания проводились в Палате представителей за закрытыми дверями.

Высокопоставленный американский дипломат изменил показания следователям Палаты представителей и признал отложение американской помощи Украине как рычаг давления.