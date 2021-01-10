В СНБО рассказали о двух "хороших новостях" по вакцинам против коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1881
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 873
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3339
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2439
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4734
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 954
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1836
Фото
Все фото
5
7
3
4
6
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Видео
Все видео
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 261
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7605
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 288
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5490
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 765
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
воскресенье, 10 января 2021 02:58

В СНБО рассказали о двух "хороших новостях" по вакцинам против коронавируса

  Комментировать
В СНБО рассказали о двух &quot;хороших новостях&quot; по вакцинам против коронавируса
Вакцина от коронавируса Covid-19 является эффективной против новых штаммов болезни и действует дольше, чем другие прививки. Фото: Pixabay

Вакцина от коронавируса COVID-19 является эффективной против новых штаммов болезни и действует дольше, чем другие прививки.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

"Есть две хорошие новости (относительно вакцин - ред.), которые стали известны благодаря новым исследованиям и данным. Во-первых, вакцина против COVID-19 будет работать значительно дольше, чем вакцина против гриппа, то есть не менее чем 8 месяцев, а возможно и до двух лет. Во-вторых, обнародованы данные, насколько вакцина как Pfizer или Moderna защищают от нового штамма, который распространяется из Великобритании и ЮАР. Исследование с сывороткой людей, которые были проиммунизированы с вирусом, в котором была введена искусственная мутация, продемонстрировало, что вакцина защищает этих людей от нового вируса", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОЗ не будет использовать российскую вакцину от коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 846 новых больных коронавирусом. 7 961 пациент выздоровел, а 80 - умерли. На госпитализации находятся 2 411 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Новых случаев наибольше зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В СНБО рассказали о двух "хороших новостях" по вакцинам против коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 2 Просмотров: 24231
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице 1 Просмотров: 11061
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 8748
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7983
Убийство детей на Закарпатье: новые подробности
Убийство детей на Закарпатье: новые подробности Просмотров: 7839
Политика
Демократы готовы подать статью для импичмента Трампа
Демократы готовы подать статью для импичмента Трампа
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - ШвецУкраинцы дали "Слуге народа" поддержку авансом в 2019 году. А сейчас в своей жизни не видят и не чувствуют работу этой партии. Поэтому рейтинг правящей политсилы уменьшается. Большего падения доверия стоит ждать ближе к весне. Тогда граждане почувствуют рост цен на коммуналку, считает политический обозреватель Леонид Швец. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6%, показывают результаты опроса социологической группы "Рейтинг". На парламентских выборах в 2019 году они получили 43,16%. ""СН "трудно держать рейтинг, потому что ее нет, как партии. Есть какие-то люди из Киева, которые приезжают. А партии нет. Это общая история для украинских политсил. Но к "слугам" больше внимания. Это правящая партия. А когда граждане в своей жизни ее не видят, не чувствуют, то падает доверие. Потому что получили его в 2019 году авансом. Так же как и Зеленский. При этом люди не связывают правительственную политику с партийной ответственностью. Сейчас граждане еще не почувствовали повышение цен на коммуналку. Ближе к весне будет очевидный ответ". Также на рейтинг партии влияют ожидания и разочарования украинцев, считает Швец. "Проблема в том, что не произошло качественного прорыва, на который рассчитывали. А людям этого всегда хочется. Последние опросы показывают надежду, что в 2021 году будет лучше. Это нормально. Но с другой стороны - то, что ничего не меняется настолько привычно, что и реакции на это не может быть какой-то чрезвычайной. Это обычное разочарование, обычное недоверие к власти. Нас приучили и мы привыкли к тому, что Украина - это страна, в которой ничего не меняется к лучшему". Отсутствие новых имен в политических рейтингах эксперт объясняет тем, что мало желающих заниматься политикой: "У нас с некоторых пор политика во всех смыслах грязное дело. И люди, которые имеют какой-то потенциал, большей частью не хотят тратить его на это. Потому что испачкаешься, а результата вряд ли добьешься. Поэтому лучше себя проявлять в бизнесе. Может даже за рубежом. 2019-й год показал, что не так и сложно заявить о себе в Украине и победить тех, кого считали непобедимыми. Вынырнул Зеленский. А сейчас новых команд не видно на горизонте". Шесть партий имеют проходной рейтинг в Верховную Раду. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – имеет поддержку 17,4%, "Европейская солидарность" - 14,5% , "Батькивщина" - 10,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%, Радикальная партия - 5,6%. Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 2-4 января 2021 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - ШвецУкраинцы дали "Слуге народа" поддержку авансом в 2019 году. А сейчас в своей жизни не видят и не чувствуют работу этой партии. Поэтому рейтинг правящей политсилы уменьшается. Большего падения доверия стоит ждать ближе к весне. Тогда граждане почувствуют рост цен на коммуналку, считает политический обозреватель Леонид Швец. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6%, показывают результаты опроса социологической группы "Рейтинг". На парламентских выборах в 2019 году они получили 43,16%. ""СН "трудно держать рейтинг, потому что ее нет, как партии. Есть какие-то люди из Киева, которые приезжают. А партии нет. Это общая история для украинских политсил. Но к "слугам" больше внимания. Это правящая партия. А когда граждане в своей жизни ее не видят, не чувствуют, то падает доверие. Потому что получили его в 2019 году авансом. Так же как и Зеленский. При этом люди не связывают правительственную политику с партийной ответственностью. Сейчас граждане еще не почувствовали повышение цен на коммуналку. Ближе к весне будет очевидный ответ". Также на рейтинг партии влияют ожидания и разочарования украинцев, считает Швец. "Проблема в том, что не произошло качественного прорыва, на который рассчитывали. А людям этого всегда хочется. Последние опросы показывают надежду, что в 2021 году будет лучше. Это нормально. Но с другой стороны - то, что ничего не меняется настолько привычно, что и реакции на это не может быть какой-то чрезвычайной. Это обычное разочарование, обычное недоверие к власти. Нас приучили и мы привыкли к тому, что Украина - это страна, в которой ничего не меняется к лучшему". Отсутствие новых имен в политических рейтингах эксперт объясняет тем, что мало желающих заниматься политикой: "У нас с некоторых пор политика во всех смыслах грязное дело. И люди, которые имеют какой-то потенциал, большей частью не хотят тратить его на это. Потому что испачкаешься, а результата вряд ли добьешься. Поэтому лучше себя проявлять в бизнесе. Может даже за рубежом. 2019-й год показал, что не так и сложно заявить о себе в Украине и победить тех, кого считали непобедимыми. Вынырнул Зеленский. А сейчас новых команд не видно на горизонте". Шесть партий имеют проходной рейтинг в Верховную Раду. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – имеет поддержку 17,4%, "Европейская солидарность" - 14,5% , "Батькивщина" - 10,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%, Радикальная партия - 5,6%. Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 2-4 января 2021 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
 Просмотров: 324
Иран продолжает покрывать виновных в катастрофе МАУ - Помпео
Иран продолжает покрывать виновных в катастрофе МАУ - Помпео Просмотров: 72
Украина ожидает решения ЕСПЧ по оккупации Крыма
Украина ожидает решения ЕСПЧ по оккупации Крыма Просмотров: 396
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
5
 1 Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
2
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок
1
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
1
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
Голосов: 18758
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть