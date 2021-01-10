В СНБО рассказали о двух "хороших новостях" по вакцинам против коронавируса

Вакцина от коронавируса Covid-19 является эффективной против новых штаммов болезни и действует дольше, чем другие прививки. Фото: Pixabay

Вакцина от коронавируса COVID-19 является эффективной против новых штаммов болезни и действует дольше, чем другие прививки.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

"Есть две хорошие новости (относительно вакцин - ред.), которые стали известны благодаря новым исследованиям и данным. Во-первых, вакцина против COVID-19 будет работать значительно дольше, чем вакцина против гриппа, то есть не менее чем 8 месяцев, а возможно и до двух лет. Во-вторых, обнародованы данные, насколько вакцина как Pfizer или Moderna защищают от нового штамма, который распространяется из Великобритании и ЮАР. Исследование с сывороткой людей, которые были проиммунизированы с вирусом, в котором была введена искусственная мутация, продемонстрировало, что вакцина защищает этих людей от нового вируса", - рассказал он.

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В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 846 новых больных коронавирусом. 7 961 пациент выздоровел, а 80 - умерли. На госпитализации находятся 2 411 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Новых случаев наибольше зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.