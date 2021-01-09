Статистика дня: сколько украинцев заболели на Covid-19 8 января

Число умерших от связанных с коронавируса в мире достигло 1 млн 910 тыс. 844 человек. Фото: Reuters

В Украине за минувшие сутки, 8 января, обнаружили 4 846 новых больных коронавирусом. 7 961 пациент выздоровел, а 80 - умерли. На госпитализации находятся 2 411 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Новых случаев наибольше зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

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Всего в Украине подтвердили 1 110 015 случаев Covid-19. 786 306 граждан выздоровели и 19 668 - умерли от осложнений болезни.

Лаборатории совершили 26 494 исследований в сутки: из них 18 635 - методом ПЦР и 7 859 - методом ИФА. С начала эпидемии у нас провели 5 752 190 ПЦР-тестирования.

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней - до 24 января 2021 включительно.