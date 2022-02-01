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вторник, 01 февраля 2022 00:22

В СНБО объяснили, почему Украина не будет забирать оккупированные территории военным путем

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В СНБО объяснили, почему Украина не будет забирать оккупированные территории военным путем
Россия стянула к границам с Украиной около 120 тысяч своих военных. Фото: unn.com.ua

Украина не может забрать оккупированные территории военным путем из-за больших жертв среди мирного населения.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Свобода слова" на ICTV.

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"Рано или поздно мы заберем свои территории. Можем ли мы их забрать военным путем? Не можем. Потому что будут большие жертвы среди гражданского населения. Способна ли наша армия такое сделать? Способна, но я не вижу того человека, который может отдать такой приказ" , – заявил он.

Данилов также назвал срок подготовки России к возможному полномасштабному вторжению на территорию Украины. По его словам, этот период займет до 7 дней.

Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к границам с Украиной около 120 тысяч своих военных.

Такого количества, по его словам, недостаточно для масштабного нападения.

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