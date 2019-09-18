В СМИ просочилось фамилия будущего председателя Фонда госимущества

Кабинет министров будет вносить на должность председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источник в "Слуге народа".

Сенниченко - член наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи".

До этого он несколько лет был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании "Укрпочта". Имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в международном бизнесе, неправительственных организациях и государственном управлении.

Занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена Совета предпринимателей при Кабинете министров.

Сейчас Фондом государственного имущества руководит в статусе исполняющего обязанности председателя КГГА Виталий Трубаров.

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Кабинет министров планирует заменить руководство Фонда государственного имущества. Об этом заявлял премьер-министр Алексей Гончарук.