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понедельник, 16 сентября 2019 01:41

Кабмин изменит руководство Фонда госимущества

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Кабмин изменит руководство Фонда госимущества
Гончарук хочет сменить руководство Фонда госимущества. Фото: РБК

Кабинет министров планирует заменить руководство Фонда государственного имущества.

"В этом бюджете вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому что мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда госимущества", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

По словам премьера, в Кабмине рассчитывают, что новое руководства ФГИ в течение двух недель представит правительству "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.

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Кабинет министров в воскресенье подал проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" в Верховную Раду.

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