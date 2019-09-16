Кабмин изменит руководство Фонда госимущества

Кабинет министров планирует заменить руководство Фонда государственного имущества.
"В этом бюджете вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому что мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда госимущества", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
По словам премьера, в Кабмине рассчитывают, что новое руководства ФГИ в течение двух недель представит правительству "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство будет помогать малым фермам, а не крупным компаниям
Кабинет министров в воскресенье подал проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" в Верховную Раду.
×
Комментарии