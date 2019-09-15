Проект бюджета передали в Раду

Бюджет еще будут рассматривать. Фото: ЗН

Проект госбюджета-2020 поступил в Верховную Раду.

Кабинет министров в воскресенье подал проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" в Верховную Раду, сообщает сайт парламента.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

В воскресенье премьер Алексей Гончарук сообщил, что 15 сентября в парламент подается первый проект закона о бюджете на 2020 год. В течение двух недель будет представлено программу деятельности правительства. Она должна быть учтена между первым и вторым чтением голосования за бюджет.

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"Поэтому не удивляйтесь, что этот бюджет пока не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда президента на выборах", - сказал Гончарук.

Он заявил, что проект должен быть доработан до 2 ноября.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 млрд гривен. Об этом она сказала во время презентации госбюджета Украины на брифинге.