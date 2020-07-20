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понедельник, 20 июля 2020 16:13

В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции

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В &quot;Слуге народа&quot; выступили за легализацию проституции
Секс-индустрия была, есть и будет, говорят в партии власти. Фото: Reuters

Народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова выступает за легализацию секс-индустрии и однополых браков.

Она уточнила, что является "сторонницей легализации в Украине всего, что возможно", сообщает Hromadske

"Секс-индустрия - это одна из старейших, как говорят, профессий. Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают в "черной" части экономики. Они получают прибыли и не платят налоги", - сказала "слуга".

В тоже время, по ее словам, из этой сферы нужно "убрать" негативные явления нравственного характера (унижение, элементы торговли людьми).

"Их (явления - Gazeta.ua) можно убрать, если вывести под прожектор и показать. Есть лицензия, есть медицинские осмотры, есть цивилизованные правила игры, как это происходит. Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать", - сказала Третьякова.

На вопрос, нуждающихся ли в социальной защите работники сферы секс-индустрии, депутат ответила, что на соцзащиту может рассчитывать любой гражданин Украины.

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"Человек, который работает в этой сфере, будет требовать от государства пенсионное обеспечение. Если с ней что-то случится в смысле несчастного случая и это приведет, например, к инвалидности и потребует ухода, то социальные службы будут подключаться", - отметила парламентарий.

Касательно ЛГБТ, то нардеп сказала:

"Я считаю, что перед тем, как принимать или не принимать такие законы, нужны очень мощные общественные дискуссии. А также нужен материал, который бы в СМИ освещал, что происходит с этими людьми, сколько таких людей, у которых нетрадиционная ориентация".

Третьякова сказала, что видит в будущем возможность регистрации в Украине однополых браков, но "это будет тяжелый путь".

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