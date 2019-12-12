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четверг, 12 декабря 2019 17:02

Тысячу гривен в час: полицейские разоблачили бордель
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В Киеве правоохранители разоблачили подпольный бордель

Организаторами "бизнеса" оказались жители Киевской области: 29-летняя женщина и ее 19-летний сожитель, пишет пресс служба полиции Киева.

Правонарушители снимали квартиру в Киеве и подбирали женщин, которые систематически занимались проституцией. Стоимость услуг за час стоила клиентам от 1 тыс. грн. Половину денег фигуранты забирали себе, а остальные отдавали проституткам.

"Работники полиции провели обыски по месту жительства злоумышленников и по месту предоставления услуг, в ходе которых изъяли вещественные доказательства - денежные средства, мобильные телефоны и ноутбуки. Организаторци преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 303 (Проституция или принуждение или вовлечение в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения. А по сообщника задержанного решается вопрос о его процессуальный статус в уголовном пр рение ", - рассказали в полиции.

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На женщину, которая предоставляла сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административный протокол за занятие проституцией.

В Киеве бывший полицейский открыл три борделя, в которых работали 75 проституток и еще 11 человек. Это организатор, четверо соорганизаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов. Работали данные места разврата под видом массажных салонов. В 2015 году мужчину уволили со службы в полиции, поскольку не прошел переаттестацию. Однако все это время своим сообщникам и женщинам, которые работали на него, он представлялся полицейским, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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